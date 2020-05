Mutarea PSD in stare de alerta. Propune șefi la comisia pentru controlul SRI

PSD îl propune pe deputatul Eugen Bejinariu pentru funcţia de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii. Propunerea a fost transmisă marţi Birourilor permanente reunite, conform unei știri Agerpres. De asemenea, PSD mai propune ca deputatul Mitică Marius Mărgărit să facă parte din Comisia SRI în locul deputatului Marian Cucşa, care […] The post Mutarea PSD în stare de alertă. Propune șefi la comisia pentru controlul SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.