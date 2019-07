Mutari-cheie in justitie: Omul Laurei Codruta Kovesi, in pragul suspendarii

kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori a Curtii Superioare a Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi de martea viitoare doua decizii de impact. Sectia pentru procurori a CSM va discuta despre prelungirea cu 6 luni a mandatului lui Calin Nistor la sefia DNA. Procuror-sef adjunct DNA, Nistor ocupa functia de conducere la varful DNA prin delegare. De asemenea, pe ordinea de zi figureaza si suspendarea din functie a lui Lucian Onea, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina. Onea a fost sef DNA Ploiesti si este trimis in judecata de SIIJ (Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie). Noi audieri in dosarul Laurei Codruta Kovesi Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...