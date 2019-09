Mutari spectaculoase in PSD. Cum arata echipa de conducere din Senat

psd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul Social Democrat (PSD) si-a schimbat echipa de lideri din Senat. Noul presedinte al senatorilor PSD este un tanar aflat la primul mandat: Radu Cosmin Preda (39 de ani), ales senator de Dolj, fost administrator public al Primariei Craiova. LOVITURA in Parlament: Calin Popescu Tariceanu isi anunta demisia la Senat - UPDATE In conducerea Senatului, PSD ii trimite pe Robert Cazanciuc si Titus Corlatean ca noutati, dar si pe Serban Valeca, ca vicepresedinti. Marius Dunca si Paul Stanescu vor fi secretari, in contextul tensiunilor dintre Stanescu si Dancila. Ion Ganea si Pavel Marian vor fi chestori. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...