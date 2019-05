Mutari spectaculoase in PSD. Viorica Dancila a preluat puterea

Viorica Dancila 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iar este furtuna in PSD. A inceput curatenia, spun social democratii. Aflata la conducere, Viorica Dancila ia primele decizii. Ar putea fi exclusi din functii-cheie apropiatii lui Liviu Dragnea. Si vor urma mutari spectaculoase. Ministri importanti sunt vizati de o remaniere ampla. "A pierdut PSDragnea, de astazi avem alt PSD" - a fost anuntul unui lider marcant al partidului. In sedinte maraton care au inceput inca de dimineata, liderii PSD s-au reunit pentru a decide viitorul partidului. Premierul Viorica Dancila preia sefia formatiunii. Iar, in locul ei, in functia de presedinte executiv al PSD este propus Paul Stanescu, cel care anul trecut a fost liderul pucistilor din PSD. Am ...