Muzeele inchise de coronavirus se muta in mediul virtual

Mai multe muzee din toată lumea s-au reorientat spre spaţiul virtual imediat ce autorităţile au impus închiderea instituţiilor pentru public. Și muzeele din România încearcă să se mute în mediul virtual în această perioadă.

Muzeul Municipiului Bucureşti (MMB) a suspendat mai întâi vizitele grupurilor de turişti precum şi evenimentele şi toate activităţile educative şi culturale pentru perioada 9-31 martie, cu posibilitate de prelungire. Ulterior au fost suspendate atelierele de weekend pentru copii, programate să se desfăşoare pe parcursul lunii martie 2020, inclusiv activităţile dedicate Şcolii Altfel, potrivit Mediafax.ro.

„Am decis ca întregul colectiv să rămână dedicat activităţilor pentru public pe care le mutăm din planul realităţii fizice, în planul realităţii virtuale. Ştim care sunt gândurile voastre pentru că le îndreptaţi către noi prin toate întrebările adresate. La rândul nostru, vă asigurăm că ne gândim Ala voi şi ne lipsiţi. De aceea, vă propunem să rămânem împreună! Să nu lăsăm nici un COVID-19 să rupă legătura dintre noi. Am decis să vă anunţăm cum ne puteţi găsi în continuare şi ce anume ne-am propus să facem în perioada următoare, până la reluarea programului nostru obişnuit”, notează cei de la MMB, într-un mesaj remis MEDIAFAX.

Instituţia muzeală anunţă că arheologi, istorici, antropologi şi muzeografi se vor mobiliza pentru a continua să împărtăşească ”numeroasele cunoştinţe generate de activitatea lor profesională în cadrul muzeului şi despre inestimabilul patrimoniu al Bucureştiului”. În acest sens, MMB îşi invită vizitatorii pe facebook şi pe instagram unde este pregătit un program zilnic de informare în legătură cu Palatul Suţu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici, Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, Pinacoteca Muzeului Municipiului Bucureşti, Muzeul Theodor Aman, Colecţia de Artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck, Muzeul Victor Babeş şi Biblioteca Muzeului Municipiului.

Pe site-ul muzeulbucurestiului.ro există o secţiune special pregătită pentru a distribui filme documentare: http://muzeulbucurestiului.ro/filme-documentare.html.

Tururile virtuale prin câteva dintre muzeele MMB se găsesc aici: http://muzeulbucurestiului.ro/tururi-virtuale.html

Şi în alte colţuri ale lumii, instituţiile muzeale se dovedesc pregătite să depăşească problemele legate de restricţiile orientate spre stoparea extinderii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. În această perioadă, majoritatea spaţiilor culturale au fost închise publicului, ar multe muzee oferă acces virtual la exponatele din colecţiile lor.

Colecţia de tablouri de la Palatul Berra este disponibilă la Milano, dar vizitatorii pot intra în sălile de expoziţie de pe internet din orice ţară din lume. Pe culoarele palatului milanez se poate porni de aici: http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html – milano

Tot în Italia este accesibilă platforma celui mai vechi muzeu din lume. Galeriile Uffizi au intrarea virtuală pe aici https://www.florence.net/virtual-tour-uffizi-gallery.asp

La Vatican, colecţiile pot fi vizitate pe internet folosind acest portal: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html – muzeele vaticanului

La fel de celebră, colecţia muzeului Luvru este disponibilă pentru internauţi de la acest link: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne – muzeul luvru

Peste ocean, la New York, pasionaţii de artă pot intra cu un singur click la Muzeul Metropolitan din New York, pe aici: https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project – muzeul metropolitan new york

La Saint Petersburg se află una dintre cele mai impresionante colecţii de artă din lume. Spaţiile impresionante din muzeul Ermitaj pot fi vizitate de la orice distanţă de aici https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node2

Şi la Atena, Muzeul de arheologie îşi prezintă exponatele cele mai importante pe site-ul propriu. Iar acesta se găseşte aici: https://www.namuseum.gr/en/collections/