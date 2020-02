Muzeul de Arta Moderna din New York va organiza un program in care va include mai multe filme ale actorului Daniel Craig

Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York va organiza un program în care va include mai multe filme ale actorului Daniel Craig, scrie Variety.

Programul se va derula între 3 şi 22 martie, înaintea ultimei apariţii a actorului în franciza "James Bond", în filmul "No Time to Die".

Citește și: TRAGEDIE în Sibiu: DOI MORȚI și un rănit, după impactul devastator dintre o mașină și un microbuz

"Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi pus în muzeu, dar ce onoare şi încântare să fiu arătat la MoMA", a spus Craig.

Seria de filme va urmări evoluţia lui Craig de la artistul normal european la superstarul actual. Vor fi incluse "Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon" (1998), de John Maybury, "The Mother" (2003) şi "Enduring Love" (2004), de Roger Mitchell, şi "Layer Cake" (2004), de Matthew Vaughn, thrillerul care l-a ajutat pe actor să facă parte din franciza "James Bond".

Daniel Craig va fi prezent la deschiderea programului, pe 3 martie, când va fi proiectat "Casino Royale".

Programul "In Character" va include "Skyfall" (2012), de Sam Mendes, precum şi filmul cu gangsteri "Road to Perdition" (2002), de acelaşi cineast. Alte filme prezentate vor fi: "Munich" (2005), de Steven Spielberg, "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), în regia lui David Fincher’, şi "Knives Out" (2019), recent nominalizat la Oscar, de Rian Johnson.

Citește și: Traian Băsescu dă PSD-ului soluția pentru criza politică: 'Eu, ca opozant la Guvernul Orban, i-aș vota'