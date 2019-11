Muzeul Luvru a intrat in Cartea Recordurilor

Muzeul Luvru a intrat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai vizitat muzeu din lume, după ce în 2018 a avut 10,2 milioane de vizitatori, potrivit Le Figaro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Edificiul adăposteşte celebrele opere de artă "Mona Lisa" lui Da Vinci, sculptura grecească "Victoria din Samothrace" şi "Libertatea ghidând poporul", de Eugène Delacroix. A devansat de departe multe alte muzee din lume. Potrivit unui raport publicat de Aecom şi de Themed Entertainement Association, concurentul cel mai apropiat este Muzeul Naţional al Chinei, cu 8,6 milioane de vizitatori în acel an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Metropolitan Museum of Art din New York se clasează pe poziţia a treia cu 7,3 milioane de vizitatori în 2018. Cele opt departamente, 403 săli de la Luvru şi cele 35.000 de opere expuse din 620.694 câte se află în colecţie, atrag din ce în ce mai multă lume. Numărul vizitatorilor este în creştere cu 25%, faţă de 2017. Străinii reprezintă aproape 75% din vizitatori, dar francezii rămân principalii vizitatori - 2,5 milioane, adică 25% din total. Înfiinţat acum 800 de ani, cu 72.735 de metri pătraţi, fosta reşedinţă a regilor Franţei este cel ami mare muzeu din lume, înaintea Ermitajului din Saint-Petersburg. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@n& ...