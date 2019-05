Muzeul Universitatii participa si anul acesta la cea de-a 15-a editie a evenimentului organizat pe plan national de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, ''Noaptea Muzeelor''

muzeuluniversitatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi propune vizitatorilor sai nu doar o incursiune in universul Civilizatiei Cucuteni si in istoria Universitatii iesene, ci si doua expozitii temporare. 2019 a fost desemnat „Anul Cartii in Romania” si, pornind de la acest context, organizam, in cadrul Muzeului Academic, expozitia „Editii princeps. Patrimoniu universitar – patrimoniu national”. Vom oferi vizitatorilor ocazia intalnirii cu circa 40 de lucrari de referinta la nivel national, din domenii diverse, de la critica literara, la economie si geometrie, publicate intre 1838 (Gheorghe Asaki, Elemente de matematica) si 1957 (N. Sutu, Opere Economice). Au ...