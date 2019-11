Muzica romaneasca a mai pierdut o stea! A murit Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni. Mesajul sfasietor al familiei: „Al nostru sot, tata are un spectacol in fata Domnului”

O noua veste trista aduce doliu in lumea muzicala romaneasca. La doar 58 de ani, Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni, s-a stins din viata. Anuntul mortii sale a fost facut de familie, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a artistului.

„Acum am vrea ca 'Tu' sa 'Mai ramai putin', insa cu durere in suflet trebuie sa va anuntam ca al nostru sot, tata, prieten, artist, Florian Stoica - solistul formatiei Conexiuni, a plecat aseara la 22,45 spre Ceruri, pentru ca are un spectacol in fata Domnului, cel mai dureros pentru noi, dar probabil cel mai valoros pentru el. Slujba de inmormantare va avea loc sambata (16 noiembrie - n.r.) la Biserica Sfintii Voievozi din Urlati. (...). Dumnezeu sa-l ierte!”, au scris sotia Florentina si fiul Florentin.

Anuntul a fost confirmat pentru Agerpresde chitaristul Victor Solomon, coleg de trupa cu Florian Stoica.

In 1983, impreuna cu alti doi studenti - Marcel Boca si Victor Lenghel, Florian Stoica a infiintat trupa Conexiuni, care a debutat la Casa de Cultura a Studentilor. Prima perioada de activitate a grupului a fost definita de cautari de stil muzical si de personal. Au cantat in concerte, gale si manifestari studentesti (Serbarile Zapezii, Galele Amfiteatru, Festivalul Top T, Galele Costinesti). In 1984 se alatura grupului Gabi Isac si Lucian Murzea, inlocuit ulterior de Pavel Stelu. Prima piesa, „Fachir valah”, a devenit repede foarte cunoscuta in mediul studentesc al acelor vremuri, potrivit site-ului http://www.conexiuni.com.ro/.

In anii '80 trupa i-a cuprins, pe langa membrii amintiti, si pe Mihai Pascu - bass si Ramiro Junger - clape. In aceasta formula au ajuns in topurile muzicale ale vremii, primind premiul I la Interpretare si diploma „Cel Mai Bun Solist Rock" - pentru Florian Stoica - la festivalul „Constelatii Rock '85” de la Ramnicu-Valcea. Au urmat inregistrari in studiourile radio si tv, lansandu-se piesele „Fosta iubire” si „Invins doar pentru o clipa”, care au devenit hituri.

In 1986 au obtinut Premiul de Popularitate la Festivalul Primavara Baladelor si Premiul I la Festivalul Top T de la Buzau. Trupa e premiata in acelasi an si la Festivalul Artei si Creatiei Studentesti de la Brasov, iar Florian Stoica este desemnat „Cel mai bun solist al Galelor”.

