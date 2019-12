Muzicianul britanic Liam Gallagher spune ca fosta sa trupa Oasis nu a fost una stralucita si ca ar fi putut produce un album bun

Muzicianul britanic Liam Gallagher spune că fosta sa trupă Oasis nu a fost una strălucită şi că ar fi putut produce un album bun, dar nu şi-a testat cu adevărat limitele, potrivit 20minutes.fr, anunță MEDIAFAX.

Într-un interviu pentru publicaţia muzicală Mojo, Liam Gallagher a declarat: "Cred că am fi putut produce un album bun, dar... cât am fost împreună? Este ca toate celelalte lucruri, sfârşeşte prin a deveni plictisitor după o perioadă. Noel (Gallagher, fratele său, n.r.) s-a calmat cu petrecerile şi a devenit morocănos, în timp ce noi continuam să ne distrăm".

"Atunci, poate că s-a săturat şi a avut nevoie de o pauză. Ştii, nu eram aşa buni, în orice caz. Nu eram răi, eram mai buni ca alţii, dar nu ne testam limitele. Nu eram Pink Floyd sau The Beatles. Nu am produs cu adevărat albume bune, eram doar o trupă bună", a mai spus fostul lider Oasis, care, recent, şi-a lansat cel de-al doilea material discografic solo, "Why Me? Why Not".

Citește și: Traian Băsescu, ATAC SPUMOS: 'Dacă e o gaură neagră în Guvern, este Raluca Turcan' .

Considerată un pionier al genului muzical britpop, trupa Oasis a cunoscut un succes uriaş în anii 1990 şi a vândut circa 50 de milioane de discuri. Pe fondul neînţelegerilor dintre cei doi fraţi Gallagher, trupa Oasis s-a destrămat în august 2009, după o ceartă violentă dintre Liam şi Noel, chiar înainte de a urca pe scena unui concert susţinut la Paris.

După destrămarea grupului Oasis, Liam Gallagher a înfiinţat un nou grup, Beady Eye, care a fost activ până în 2014, perioadă după care a anunţat lansarea single-urilor solo "Wall of Glass" (2017) şi "Chinatown" (2017), ambele fiind întâmpinate cu entuziasm şi urmate de concerte live la unele dintre cele mai importante festivaluri internaţionale. Albumul său de debut solo, "Settle", lansat tot în 2017, s-a dovedit un succes muzical şi comercial, ajungând în primele poziţii ale topurilor britanice.