Muzicianul Christopher Cross sufera de o paralizie temporara din cauza Covid-19

Muzicianul american Christopher Cross, care a dezvăluit în urmă cu două săptămâni că a fost diagnosticat cu Covid-19, a anunţat că se recuperează, dar că boala i-a provocat o paralizie temporară a picioarelor, potrivit news.ro.

Cross, premiat cu cinci trofee Grammy de-a lungul carierei, a oferit detalii pe Instagram, într-un mesaj publicat joi.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru cuvintele bune şi să vă spun cum sunt. După ce am fost bolnav mai multe săptămâni, am început, uşor, să mă recuperez. Din păcate, ca urmare a Covid-19, alte probleme au apărut. În prezent, muşchii sunt foarte slăbiţi şi sufăr de o paralizie temporară a picioarelor. Nu pot să merg”.

El a explicat că a început o terapie fizică şi că medicii l-au asigurat că se va recupera.

„Voiam să vă pun la curent cu starea mea şi să vă spun că voi trece peste asta. Sunt nerăbdător să încep turneul aniversar şi, când o voi face, sper să vă văd pe toţi”, a încheiat el mesajul.

Efecte asemănătoare ale bolii au fost relatate în urmă cu câteva zile şi de actriţa şi cântăreaţa Rita Wilson.

Christopher Charles Geppert, născut pe 3 mai 1951, în San Antonio, este chitarist şi compozitor pop-rock. A cunoscut succesul încă de la debutul discografic, pe care sunt incluse piese ca „Ride Like The Wind", „Never Be The Same", „Say You'll Be Mine" şi „Sailing". În 1981, Cross a câştigat un premiu Oscar pentru cântec original - „Arthur's Theme (Best That You Can Do)”, compus împreună cu Peter Allen, Burt Bacharach şi Carole Bayer Sager.