Muzicianul Roger Waters se cearta cu David Gilmour privind dreptul de proprietate asupra site-ului Pink Floyd

Muzicianul Roger Waters spune că fostul său coleg de trupă David Gilmour i-a interzis să îşi promoveze creaţiile solo pe site-ul şi conturile de social media ale formaţiei Pink Floyd, anunță MEDIAFAX.

Roger Waters a vorbit despre acest subiect într-o înregistrare video pe care a publicat-o pe canalul său de YouTube. Waters a declarat acest lucru după ce a remarcat că a trebuit să îşi publice o versiune înregistrată în condiţii de distanţare socială a piesei „Mother” pe propriul său canal de YouTube.

Citește și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alertă / LISTA COMPLETĂ .

„Nicio creaţie de-a mea nu este pe site. David Gilmour mi-a interzis accesul pe site”, spune Waters. Acesta a mai explicat că, în trecut, în urma unor discuţii de reconciliere cu membrii supravieţuitori ai trupei, a cerut accesul pe site-ul Pink Floyd.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am cerut - am sugerat asta pentru că voi, cei 30 de milioane de abonaţi ai paginii, sunteţi abonaţi la tot ceea ce noi cei cinci membri am creat. Adică Syd (Barrett), eu, Rick (Richard Wright), Nick (Mason) şi David, de-a lungul anilor. Şi, drept consecinţă, mi se pare că ar fi corect şi cinstit să avem acces egal la voi toţi şi să vă împărtăşim proiectele. David crede că deţine (site-ul, n.r.). Cred că el crede asta pentru că eu am părăsit trupa în 1985, crede că deţine Pink Floyd, că el este Pink Floyd, că sunt lipsit de importanţă şi că ar trebui să îmi ţin gura”, a mai spus Waters, potrivit Pitchfork.

Citește și: BREAKING - ALERTE METEO de cod GALBEN și PORTOCALIU de ploi și vijelii în România

Înfiinţat în 1965, de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright şi Syd Barrett, grupul Pink Floyd a lansat 14 albume de studio şi s-a destrămat în 1996. Trupa a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii 1960 şi 1970, şi a lansat o serie de materiale discografice intrate în legendă, precum „Dark Side Of The Moon” (1973), „Wish You Were Here” (1975), „Animals” (1977) şi „The Wall” (1979). Relaţiile dintre membrii fondatori ai grupului au devenit însă tensionate în ultimele decenii.