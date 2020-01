Muzicienii trupei Aerosmith au fost chemați in fața instanței de propriul baterist pe care refuza sa il primeasca la repetiții

Muzicienii trupei Aerosmith au fost chemați în fața instanței de propriul baterist pe care refuză să îl primească la repetiții, arată Smart Radio, păstrând un loc special în playlist pentru piesele trupei, anunță MEDIAFAX.

Ce de la Aerosmith i-au raspuns fostului lor baterist, Joey Kramer, care a dat în judecată trupa după ce nu a mai fost primit la repetiții după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: ”Joey nu a fost capabil din punct de vedere emoțional și fizic să cânte cu trupa în ultimele 6 luni”.

Kramer și-a dat în judecată colegii vineri, reproșându-le că a fost forțat să susțină o audiție pentru a reveni în formație. În urma audiției, membrii trupei au afirmat că prestația sa a fost acceptabilă, dar că nu avea ”energie”.

Kramer speră acum că procesul va schimba decizia foștilor săi colegi de a renunța la colaborarea cu el. Trupa urmează să susțină un moment live, duminică, în cadrul ceremonei premiilor Grammy.

Kramer este unul dintre membrii fondatori ai trupei, fiind chiar creditat cu alegerea numelui Aerosmith. În memoriile sale, a povestit că a ales numele în timp ce asculta albumul Aerial Ballet, al lui Harry Nilsson, în 1968, cu doi ani înaintea înființării formației.

MusiCares a anunţat că trupa recompensată cu patru premii Grammy va primi acest titlu pentru activităţile sale caritabile şi impactul asupra muzicii americane vreme de cinci decenii.

Printre personalităţile care au primit titlul MusiCares Person of the Year în anii anteriori se numără Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand, Carole King, Neil Young, Bob Dylan, Lionel Richie. Anul trecut, personalitatea onorată astfel a fost Dolly Parton.

Aerosmith este al doilea grup muzical care primeşte acest titlu, după Fleetwood Mac, în 2018.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire, SUA. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy-metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără "Walk This Way", "Cryin'", "Janie's Got A Gun", "Dude (Looks Like A Lady)", "Dream On" şi "I Don't Wanna Miss A Thing". Trupa Aerosmith a concertat la Bucureşti în 2010.

