N-a inteles doamna Dancila mesajul romanilor sau nu vrea sa-l inteleaga?

Efervescenta ultimelor zile in partid si energia pe care si-o etaleaza doamna Viorica Dancila de marti incoace, ca sa fie clar pentru toata lumea cine a ajuns sa fie "number one" in Romania, demonstreaza ca nici domnia sa si nici cei din jur n-au inteles prea bine mesajul electoratului catre clasa politica.