N-a respectat culoarea steagului la GP-ul Mexicului si a fost penalizat cu trei locuri - Cine este pilotul care pleaca de pe trei in grila de start

Valtteri Bottas a avut un accident chiar în ultimele secunde ale calificărilor. În urma acestuia, imediat a fost desfăşurat steagul galben, însă Verstappen nu l-a respectat.

Cel puţin aşa a spus în conferinţa de presă: "Ştiam că Valtteri a avut un accident. Şi cred că toţi ştim ce înseamnă steagul galben. Dar nu este grav că nu am încetinit, nu? Cred că toţi ştim ce facem. Dacă nu am şti, nu am pilota în Formula 1. Sunt calificări şi trebuie să atacăm", a spus Verstappen.

Aceste declaraţii au atras atenţia comisarilor de cursă, iar după audierea pilotului s-a decis sancţionarea acestuia. Toţi ceilalţi piloţi aflaţi în spatele lui Bottas (Hamilton, Leclerc sau Vettel) au respectat steagul galben.