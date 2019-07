N-ai sa crezi cati bani a luat Andra ca sa-i cante Simonei Halep

Andra Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta saptamana, Arena Nationala i-a primit pe fanii Simonei Halep, iar acestia au sarbatorit-o asa cum se cuvine pe castigatoarea la de Wimbledon. Simona Halep a avut bucuria de a avea alaturi si alte vedete ale showbizului autohton, iar printre ele s-a numarat si Andra. Bine platita pentru fiecare aparitie, Andra se bucura de notorietate in plan artistic. Fiecare concert al vedetei este o ”demonstratie de forta” la nivel muzical si nu numai, iar faptul ca organizatorii o platesc cu sume consistente este o recunoastere a talentului sau indiscutabil. Andi Moisescu, o alta vedeta Pro TV, a aparut pe scena in postura de prezentator, iar frumoasa Andra a intonat Imnul de Stat al Romanie ...