N-ai sa crezi cum CASTIGA peste un milion de dolari. Doi frati fac nazbatii si filmuletele sunt postate pe Youtube - VIDEO 

Gabriella si Alex google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintii a doi copii din nordul Angliei au dat lovitura pe YouTube. Grabriella, in varsta de 4 ani si Alex, in varsta de 5 ani, aduc castiguri de 1,3 milioane de dolari pe an. RECORD pe YouTube la numarul de vizualizari. Vezi despre ce formatie este vorba Micutii sunt vedete pe YouTube, canalul care gazduieste inregistrari video cu cei doi de peste doi ani. Cei doi frati sun filmati de mama lor, Sabrine, in timp ce se joaca. Filmele in care apar micutii au deja 11 milioane de urmaritori si peste 3,6 miliarde de vizualizari. Datorita acestei audiente uriase, Grabriella si Alex castiga anual 1,3 milioane de dolari (circa 5.483.149 de lei) din publicitatea care se posteaza alaturi de inregistrar ...