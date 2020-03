N-au lipsit fazele controversate si momentele tensionate“: HC Dobrogea Sud Constanta, esec la limita in partida cu Poli Timisoara

Echipa noastră a pierdut la Timișoara, și, ca de fiecare dată în Banat, n-au lipsit fazele controversate și momentele tensionate. Prima repriză ne-a aparținut: de la 6-8, ne-am dus la 9-8, în 10 minute fără gol primit, și am intrat la pauză cu un promițător 11-9. Poli a revenit, iar duelul paradelor, Tcaciuc vs. Iancu, a menținut echilibrul pe tabelă. Eliminarea definitivă a lui Chikovani, în minutul 56, ne-a privat de un braț important la 9 metri în finalul partidei. Marjanovic a marcat din 7 metri, 22-20, Malinovic ne-a adus la un gol, 22-21, dar inspirația ne-a părăsit în ultimele minute. O minge dată de arbitri înapoi gazdelor a inflamat spiritele în tabăra noastră, iar mingile irosite, chiar și cu om în plus pe teren, ne-au privat de un egal, mai echitabil după aspectul jocului. Așa că ne putem gândi deja la revanșă, în semifinala Cupei României, pe 4 aprilie, la Constanța!, se arată pe site-ul oficial al HCDS.