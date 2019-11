N-o sa-ti vina sa crezi la ce pofteste Andreea Mantea atunci cand este in direct

Andreea Mantea are pofte chiar si atunci cand se afla in emisiune. Ei bine, prezentatoarea TV a facut tot posibilul sa-si satisfaca nevoile chiar in direct!

Andreea Mantea a marturisit ca a pus ochii pe covrigul pe care un coleg cameraman il avea agatat de camera. Cand a vazut ca bruneta pofteste la covrigul lui, barbatul a vrut sa i-l dea. „Pai cum sa intru cu covrigul in platou?! am zis! V-ati fi suparat daca as fi intrat cu covrigul in direct?”, a intrebat Mantea. Cand concurentii si spectatorii au raspuns „Nu”, Andreea s-a dus val-vartej la colegul cameraman: „Da-mi covrigul atunci!”.

Bucuroasa mai ceva ca un copil, Andreea Mantea a luat covrigul de la colegul sau, l-a scos din punga, l-a privit cu pofta, apoi a mers la locul ei. Cel mai probabil, prezentatoarea TV l=a devorat in pauza de publicitate, departe de ochii curiosilor.

Andreea Mantea prezinta la Kanal D emisiunile ”Te vreau langa mine” si ”Se striga darul”

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul romanesc. Vedeta este mama unui baietel, David, din povestea de iubire pe care a trait-o cu luptatorul de MMA Cristi Mitrea. Andreea Mantea are, in prezent, doua emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezinta show-ul „Te vreau langa mine”, unde i-a luat locul Biancai Dragusanu, dar este moderatoare si la emisiunea „Se striga darul”, pe care a mai prezentat-o si in trecut alaturi de Mihai Mitoseru.

