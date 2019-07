Nadia Comaneci, alaturi de Arnold Schwarzenegger la implinirea a 43 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. VIDEO

Fosta gimnastă Nadia Comăneci a postat pe contul de Twitter un filmuleţ în care apare alături de celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, românca menţionând că întâlnirea este "un mod perfect pentru a aniversa 43 de ani de la primul 10" pe care l-a primit la Jocurile Olimpice de la Montreal. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Tocmai ce m-am întâlnit cu @ Schwarzenegger @ GoldsGym ... este un mod foarte bun pentru a aniversa 43 de ani de la primul 10, la Montreal", este mesajul care însoţeşte filmuleţul. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Just bumped into @Schwarzenegger @GoldsGym ...is a great way to celebrate 43 years from Montreal s first 10 pic.twitter.com/0grnBQoa7k — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) 16 iulie 2019 "Asta este relaţia noastră, eu fac toată munca, iar ea primeşte laudele. Asta e problema, eu sunt din ce în ce mai bătrân, iar ea din ce în ce mai tânără", spune Arnold Schwarzenegger, spre amuzamentul Nadiei Comăneci. Pe 18 iulie 2019 se împlinesc 43 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, primit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Nadia a uimit atunci o lume întreagă. Pentru că afişajul electronic nu era programat să arate nota 10, pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci a obţinut, la acea ediţie a Jocurilor Olimpice, de şapte ori scorul perfect, câştigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), o medalie de argint (echipă compus) şi una de bronz (sol). De atunci, gimnasta din Oneşti a intrat în istorie drept prima sportivă cu un exerciţiu perfe ...