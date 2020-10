Nagorno-Karabah: Presedintele Macron cere ''explicatii'' Turciei si interpeleaza NATO

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, care a denunţat ingerinţa unor grupuri jihadiste în conflictul din Nagorno-Karabah, îi va telefona omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru a-i cere "explicaţii", a anunţat el vineri, îndemnând NATO "să privească în faţă" acţiunile Ankarei, membru al alianţei, scrie AFP. "Potrivit serviciilor noastre de informaţii, 300 de combatanţi au părăsit Siria pentru a merge la Baku trecând prin Gaziantep (Turcia). Sunt cunoscuţi, trasaţi, identificaţi, ei vin din grupuri jihadiste care operează în regiunea Alep", a declarat presei Emmanuel Macron, cu prilejul summitului UE de la Bruxelles. "Alte contingente se pregătesc, cam de acceaşi mărime. A fost depăşită o linie roşie, este inacceptabil", a avertizat preşedintele francez. Luptele s-au intensificat joi în regiunea Nagorno-Karabah în pofida noilor apeluri la încetarea focului. Acest teritoriu în majoritate locuit de armeni s-a separat de Azerbaidjan, declanşând un război la începutul anilor 1990 soldat cu 30.000 de morţi. Cu începere de duminică, forţele din enclava separatistă, sprijinită de Armenia, şi cele azere se înfruntă în cele mai violente lupte din 2016. Or, Turcia este aliat fidel al Azerbaidjanului. Franţa face parte împreună cu Rusia şi Statele Unite din "Grupul de la Minsk" însărcinat cu medierea acestui conflict. "Îi voi telefona preşedintelui Erdogan în zilele următoare, deoarece în calitate de de copreşedinte al Grupului de la Minsk consider că este de responsabilitatea Franţei să cer explicaţii", a subliniat Emmanuel Macron la Bruxelles. "Îi invit pe toţi partenerii din NATO să privească simplu în faţă care este comportamentul unui membru al NATO: nu cred că aşa trebuie să fie", a spus el. Cei 27 au estimat vineri că "nu poate exista nicio soluţie militară a conflictului, nicio ingerinţă" în conflictul din Nagorno-Karabah, în concluziile lor după prima zi a summitului UE. Moscova o făcut cunoscute miercuri informaţii similare cu ale preşedintelui Franţei. Rusia, putere regională care întreţine relaţii cordiale cu cele două republici foste sovietice, şi-a exprimat la rândul său îngrijorarea în legătura cu rolul Turciei, concurent geopolitic, dar cu care are relaţii pragmatice.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)