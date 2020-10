Nancu (FNGCIMM): Credite de 14 miliarde de lei acordate prin IMM Invest, pana in prezent

Un număr de 20.000 de credite în valoare de 14 miliarde de lei au fost acordate până în acest moment prin Programul IMM Invest, a declarat, marţi, într-o videoconferinţă organizată de Grupul Bursa, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu. "În Planul de relansare economică şi de investiţii, Fondul Naţional de Garantare are patru măsuri şi în următoarea programare 2021 - 2024 vom veni cu alte cinci programe. IMM Invest, IMM Factor, IMM Leasing şi Noua Casă reprezintă măsurile anticlice pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă. Guvernul României a luat, în această perioadă, cea mai importantă măsură anticiclică: Programul IMM Invest. Până în acest moment, avem 20.000 de credite acordate în valoare de 14 miliarde de lei. Practic, în aceste ultime cinci luni s-au plătit în economie 1,4% din PIB. Este cea mai mare injecţie de capital pe care Guvernul a injectat-o în întreprinderile mici şi mijlocii din România şi nu impactează bugetul de stat, pentru că banii sunt alocaţi de către bănci şi Guvernul doar garantează. Impactul asupra bugetului de stat va fi în momentul în care acea garanţie vine la plată", a afirmat Nancu. Programul IMM INVEST ROMANIA a fost aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018. În contextul pandemiei COVID, această ordonanţă de urgenţă a fost ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, prin care au fost aduse o serie de îmbunătăţiri menite să asigure creşterea flexibilităţii şi accesului la finanţare a beneficiarilor programului. IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, demarat în ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni. Grupul de presă Bursa a organizat, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile Europene", eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute teme, precum: Planul de rezilienţă şi de redresare economică, prioritate pentru perioada 2021-2023; Finanţarea companiilor prin IMM Invest versus fondurile alocate de Uniunea Europeană; Împrumut bancar sau finanţare europeană nerambursabilă; Green-bonds - soluţie pentru implementarea Green Deal; Exerciţiul bugetar 2021-2027, noi direcţii de finanţare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)