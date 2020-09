Naomi Kawase, Geraldine Chaplin si Lola Dueñas, in distribuția celui de-al cincilea film al lui Luis Miñarro

Regizoarea Naomi Kawase şi actriţele Geraldine Chaplin şi Lola Dueñas vor face parte din distribuţia celui de-al cincilea lungmetraj al lui Luis Miñarro, care a produs „Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” al lui Apichatpong Weerasethakul, recompensat cu Palme d’Or în 2010.

Miñarro pegăteşte „Impalpable” (titlu de lucru), care va fi produs de compania lui din Barcelona, Eddie Saeta, potrivit news.ro.

Scris de Luis Miñarro, „Impalpable” urmăreşte mai multe personaje care urcă într-un autobuz, spre o destinaţie nespecificată. Situaţia devine stranie, deoarece autobuzul nu face nicio oprire. Pe parcursul a trei zile şi două nopţi, personajele se cunosc, iar publicul pătrunde în minţile protagoniştilor.

Distribuţia este alcătuită, între alţii, din Naomi Kawase, Geraldine Chaplin, Lola Dueñas („Mar adentro”, „Volver”) şi Francesc Orella („Los ojos de Julia”).

„M-am gândit la acest proiect înainte de pandemie. Este un omagiu adus filmului «El ángel exterminador» al lui Luis Buñuel”, a declarat Miñarro pentru Variety.

Regizorul a spus că „Impalpable” va fi o dramă fantasy, cu elemente de umor şi suprarealiste, dar şi cu atingeri politice.

Personajul lui Chaplin va fi bazat pe un amestec de aspecte din viaţa reală şi fictive, iar cel al lui Kawase va fi complet fictiv.

„Impalpable” va fi filmat de Mauro Hercé, care a mai lucrat cu cineaşti ca Oliver Laxe şi Katrín Ólafsdóttir.

Naomi Kawase concurează anul acesta la Festivalul de la San Sebastián cu „True Mothers”, inclus în selecţia oficială Cannes 2020.

Filmările pentru „Impalpable” sunt programate să aibă loc în vara anului viitor.