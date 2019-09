Naomi Osaka a castigat, in premiera, turneul din orasul natal

naomiosaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sportiva japoneza Naomi Osaka, locul 4 mondial, a castigat, duminica, in premiera, turneul desfasurat la Osaka, orasul in care s-a nascut. Osaka a invins-o pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 41 mondial, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minute. Pentru sportiva japoneza este al doilea titlu in acest an, dupa ce s-a impus si la Australian Open. Pe ce loc a ajuns Simona Halep. A fost facut public clasamentul WTA Ea a mai jucat de doua finala acestui turneu, in 2016 si 2018, cand competitia se desfasura la Tokyo. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. premiera turneul ...