Naomi Osaka i-a dat lecții Simonei Halep: A caștigat turneul de la Beijing, dupa ce a invins-o, in finala, pe Ashleigh Barty, liderul mondial

Japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA, a învins-o, duminică, pe australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, în finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing.

Finala a durat o oră şi 50 de minute, informează news.ro.

Câştigătoarea primeşte un premiu de 1.523.265 de dolari şi 1.000 de puncte WTA, iar învinsa, 762.265 de dolari şi 650 de puncte WTA.

În afara trofeului de la China Open, Osaka mai are patru titluri în palmares, două în acest an, la Australian Open şi Osaka, două anul trecut, Indian Wells şi US Open, şi încă trei finale jucate.

Barty a câştigat şase trofee, Miami, Roland Garros, Birmingham, în acest an, Nottingham şi Zhuai, în 2018 şi Kuala Lumpur, în 2017, şi a disputat ale cinci finale.

Osaka va urca pe locul 3 WTA, după acest turneu. Ea şi-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, fiind a cincea jucătoare care reuşeşte acest lucru, după Barty, sportiva cehă Karolina Pliskova, Simona Halep şi Bianca Andreescu din Canada.

Barty îşi extinde la mai mult de 1.000 de puncte avantajul faţă de Pliskova în fruntea clasamentului WTA şi va termina, cel mai probabil, anul 2019 pe primul loc. Sportiva cehă are de apărat 625 de puncte la Turneul Campioanelor, iar Barty niciunul.

După acest turneu, Halep, care a fost eliminată în optimi la China Open, va coborî de pe locul 5 pe locul 6 WTA, în clasamentul care fi anunţat luni.

