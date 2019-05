Naomi Osaka nu poate fi acuzata de ipocrizie! Declaratie entuziasmanta dupa ce Simona Halep a ratat sansa de a o depasi: „Nu stiu daca intelegeti”

Naomi Osaka si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nipona Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) exulta dupa esecul suferit de Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) in finala de la Madrid. Daca ar fi castigat, romanca ar fi depasit-o in fruntea clasamentului mondial. Osaka a vorbit deschis despre pozitia de lider WTA intr-o conferinta de presa sustinuta la Roma. Nipona a afirmat ca statutul de favorita principala la Roland Garros e unul dintre obiectivele sale. „Chiar vreau sa fiu favorita numarul unu la Roland Garros! Acesta este unul dintre marile mele obiective. In acelasi timp, stiu ca mai sunt pasi de facut pana sa-mi indeplinesc obiectivul. E o bucurie ca am ramas pe primul loc. Acum trebuie sa joc bine, sa imi vad de meciurile ...