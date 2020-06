Napoli: Armata, chemata sa țina in carantina o comunitate de bulgari infectata cu SARS-CoV-2

Armata italiană a fost trimisă joi pentru a închide şi securiza o ‘zonă roşie’ de lângă Napoli, unde în jur de 50 de rezidenţi străini infectaţi cu noul coronavirus au încercat să fugă din carantina forţată, au relatat mass-media din Italia, potrivit AFP, transmite Agerpres. Deși în comunitate locuiesc și 14 români, MAE susține că […] The post Napoli: Armata, chemată să țină în carantină o comunitate de bulgari infectată cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.