Narcis Raducan a vorbit despre desparțirea de FCSB: 'Anormalul a devenit normal in Romania. Nu sunt de plans'

Narcis Răducan a vorbit despre despărțirea de FCSB. Fostul director sportiv al vicecampioanei României a precizat care a fost scopul lui în momentul când a acceptat funcția oferită de Gigi Becali, anunță MEDIAFAX.

"Nu regret că am spus ce am gândit. Eu am vrut să țin linia echilibrului. Nu văd care e problema, dacă patronul nu vrea să mai lucreze cu un manager. Nu vedem asta mereu în fotbalul nostru?

Anormalul a devenit normal în România. Nu sunt de plâns. Mi-am asumat anumite riscuri. Știam că lucrez într-un mediu special. Eu mi-am dorit prin fișa postului să ridic performanțele clubului alături de colegii mei. Chiar dacă am plecat de la FCSB îl respect pe domnul Becali.

Înțelegerea noastră la început a fost să ne despărțim dacă nu ne mai putem privi în ochi. Voi ați văzut vreodată la CFR Cluj să se bată cineva cu arbitrii? Cei de acolo văd altfel profilul conducătorului", a declarat Narcis Răducan la Digi Sport.

Narcis a dezvăluit și scurta discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali în momentul despărțirii: "Gigi mi-a spus că:

N-a fost o discuție complicată. Sunt lucruri pe care le poți spune la televizor și lucruri pe care nu le poți spune. Nu e normal să spun anumite lucruri în condițiile în care am stat în casa dânsului 5 luni. Eu respect oamenii de acolo".