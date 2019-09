Narcis Raducan, director sportiv FCSB, anunț șocant: 'Exista riscul ca Marko Momcilovic sa se lase de fotbal'

Directorul sportiv al FCSB, Narcis Răducan, a vorbit despre un caz unic văzut în cariera sa. Oficialul a vorbit despre situația lui Marko Momcilovic (32 de ani), fotbalist care trece printr-o perioadă foarte grea și care s-ar putea retrage din cauza problemelor medicale, anunță MEDIAFAX.

Situația fundașului stânga este incertă în prezent, iar într-un meci oficial nu a mai jucat de peste un an. Jucătorul ar putea să se retragă în curând, deşi mai are contract cu FCSB. Narcis Răducan a avut o intervenţie în care a vorbit despre starea jucătorului.

“Nu aş vrea să fiu în locul lui. Am lucrat cu el şi la Pandurii şi nu pot să înţeleg. El se pregăteşte în continuare şi e pozitiv. Trăieşte o dramă. Nu am pomenit în zilele noastre, în 2019, ca un jucător să stea un an de zile accidentat. Există şi riscul să se lase de fotbal. Probabil ia în calcul şi acest lucru, dar el e pozitiv şi eu sper ca el să îşi revină şi să joace cât mai curând. El îl văd zi de zi la antrenament şi sper să joace cât mai curând”, a declarat oficialul FCSB, marți, la DigiSport.

După ce a suferit o ruptură musculară în urmă cu mai bine de un an, Momcilovic a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Fotbalistul a fost diagnosticat cu hernie de disc L5-S1, fiind operat pe coloană.

Deşi era de aşteptat ca fotbalistul să revină în lotul FCSB, situaţia sa e încă una dificilă.