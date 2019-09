Narcisa Guta a devenit cunoscuta dupa relatia cu Nicolae Guta dar si-a tinut familia ascunsa. Nimeni nu se astepta sa posteze o fotografie cu mama ei

Narcisa Guta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea o stie pe Narcisa Guta, cea cu care Nicolae Guta are un copil. Nu de putine ori au avut scandaluri, insa lucrurile s-au linistit acum. Ei bine, Narcisa isi vede de viata si isi creste copilul cum stie mai bine. Astazi, a publicat un mesaj emotionant alaturi de o fotografie cu mama ei. Este ziua de nastere a mamei Narcisei Guta. "La multi ani, Mamy, sa fii sanatoasa sa traiesti 1000000 de ani Frumoasa mea", a scris vedeta in dreptul imaginii cu cea care a adus-o pe lume. Toata lumea s-a intrebat ce ocupatie are Narcisa Guta, iar acum… s-a aflat! Nimeni nu se astepta la asta! Are o noua meserie… Oamenilor nu le vine sa creada cine munceste alaturi de ei! Ui ...