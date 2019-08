Nasa a facut publice imagini socante. Africa arde

Incendii Africa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gravitatea incendiilor din Amazon a dus la un val de indignare in comunitatea internationala si printre liderii lumii. Multi se intreaba cat de bine o duc si celelalte regiuni impadurite ale lumii. Pe langa incendiile care mistuie Padurea Amazoniana si Siberia, si padurile din Africa sunt intr-un pericol poate chiar mai mare, asa cum dezvaluie mai multe harti realizate de sateliti ai NASA, informeaza BBC. Pe parcursul a doua zile in timpul saptamanii trecute, Angola s-a confruntat cu aproximativ de trei ori mai multe incendii decat Brazilia. Conform informatiilor NASA, in Angola au izbucnit 6902 de incendii si alte 3395 in tara vecina, Congo. Prin comparatie, Brazilia s-a confruntat cu 2127 de incendii ...