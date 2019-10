"Nasa" cuplului Pelinel-Boureanu rupe tacerea dupa doi ani de la divort: "Valentina l-a parasit pentru ca ea voia doar lux!"

Valentina

Dezvaluirile din ultima vreme despre relatia dintre Valentina Pelinel si Cristi Borcea dezgroapa un capitol mai vechi din viata blondei si anume, mariajul esuat cu Cristian Boureanu. "Nasa" celor doi rupe tacerea acum, desfiintand-o pe Valentina.



Fostul fotomodel, Valentina Pelinel a tinut prima pagina a ziarelor in ultima perioada. Presupusa relatie pe care ar avea-o cu fostul actionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea ii aduce blondei un sir nesfarsit de critici.



Valentina a anuntat in urma cu cateva saptamani ca este insarcinata, dar nu a spus cu cine. Toata lumea s-a gandit imediat la Borcea, aducandu-si aminte de vizitele pe care blonda i le-a tot facut in penitenciar, dar si de presupusa relatie pe care acestia ar fi avut-o in trecut, pe vremea cand Valentina era casatorita cu fostul politician Cristian Boureanu.



Dupa noua ani de relatie, cei doi soti, Valentina si Cristian, au ales sa mearga pe drumuri separate. In presa au declarat ca divortul a fost de comun acord si ca au ramas prieteni.



Motivul pare sa fie altul: relatia ascunsa pe care fostul model o avea cu Cristi Borcea, dar si faptul ca Boureanu nu-i mai putea oferi luxul cu care o obisnuise.



“Cristi a iubit-o foarte mult pe Valentina. A FOST MENTORUL EI. A fost profesorul ei de viata. A invatat-o sa schieze, sa inoate, sa citeasca. Cand nu a mai putut sa ii ofere lux s-a terminat. Ea voia doar lux. Nu a apreciat si alte lucruri la omul de langa ea.”, ne-a declarat Monica Tatoiu, care era prietena foarte apropiata a cuplului Valentina Pelinel- Cristian Boureanu. Aceasta era ca o a doua nasa pentru cei doi, ca un parinte spiritual si a incercat tot timpul sa-i ajute in fiecare moment in care relatia lor era mai subreda.



Monica Tatoiu era foarte apropiata de cei doi soti. Mergeau impreuna in vacante, se vizitau, ieseau in oras si stateau foarte mult de vorba. Prieten apropiat ii era Cristian, asa ca, dupa despartire, doamna Tatoiu a pierdut legatura cu fostul fotomodel, dar informatiile cum ca aceasta si-as fi inselat sotul au ajuns si la urechile ei.



“Doar Dumnezeu stie. Nu vreau sa ma umplu de pacate, dar un lucru trebuie spus: sa spargi casa unui om cu copii este un pacat pe care il transmiti copiilor tai. Nu e de joaca chiar daca barbatul este imoral. Ce Dumnezeu leaga omul nu are voie sa dezlege!



Toate femeile care intra in patul unui barbat insurat trebuie sa se astepte la acelasi tratament cand inbatranesc. Barbatii afemeiati sunt cei mai slabi masculi. Nu au incredere in masculinitatea lor si trebuie sa si-o demonstreze permanent. Sunt prada cea mai sigura pentru femeile lenese. Batranetea celor doua tipuri este foarte urata.”, a spus doamna Tatoiu.



Desi actuala sotie a lui Cristi Borcea, Alina, trece prin momente cumplite si este sfasiata de durere, nu trebuie sa uitam faptul ca si ea a facut acelasi lucru. A avut o relatie cu Borcea vreme de opt ani, desi el era insurat cu Mihaela Borcea si avea cu aceasta doi copii.



Uite ca roata este rotunda si se intoarce, Alina urmand sa pateasca exact acelasi lucru pe care l-a patit Mihaela, fosta sotie a lui Borcea.



In momentul de fata, Alina este mama a doi copii: un baiat si o fetita de doar cateva luni, pe care a nascut-o in timp ce sotul ei era in puscarie.





