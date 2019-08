Nasa Gabrielei Cristea a facut furori la nunta. Cati bani a costat, de fapt, rochia Cristinei Siscanu. La asta nu te-ai fi asteptat - FOTO

cristina siscanu gabriela cristea nunta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rochia de nasa aleasa de Cristina Siscanu a facut senzatie la nunta Gabrielei Cristea, iar foarte multi dintre cei care au fost prezenti la eveniment sau au vazut fotografiile postate s-au intrebat daca o astfel de vestimentatie a obligat-o pe Cristina sa introduca, adanc, mana in portofel. Spre surprinza tuturor, rochia respectiva a avut un pret neasteptat. A fost comandata pe un site si nu costa decat… 83 de dolari. In centrul atentiei s-a aflat si palaria Cristinei Siscanu, tenta ”aristocratica” fiind indiscutabila. Cum au fost surprinsi Gabriela Cristea si Tavi Clonda in fata altarului Gabriela Cristea, criticata pentru modelul de rochie de mireasa Fani ...