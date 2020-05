NASA: SpacheX numara zilele pana la prima lansare umana

În timp ce fondatorul SpaceX, Elon Musk, se confruntă cu critici dure pentru că a numit „acțiuni fasciste” măsurile de izolare la domiciliu, oficialii reprezentând compania sa spațială și NASA încearcă să calmeze temerile legate de COVID-19. Aceștia au declarat vineri că, în perioada de pregătire a unei lansări spațiale istorice prevăzute pentru 27 mai, […] The post NASA: SpacheX numără zilele până la prima lansare umană appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.