Nastase a comparat situația din PSD cu merii și prunii de la Cornu: 'Daca nu ai grija de aceste lucruri, livada dispare'

Adrian Năstase a vorbit, joi seara, la România TV, despre situația din PSD și a comparat partidul cu livada sa de la Cornu.

"Am fost la Cornu, acolo unde încerc să țin livada. Am constatat că prunii și merii trebuie schimbați și am început să caut puieții pentru viitor.

Vezi si: SURSE Agitație mare în PSD: zeci de parlamentari își negociază un EXIT controlat din Parlament .

PSD n-a reusit să gândească o strategie de revigorare. Calitatea liderilor e influențată de modul în care construiești pepiniera. Dar departamentele partidului nu au mai funcționat. Aduceam din toată țara specialiști, îi pregăteam. Pe urmă, Institutul Șincai, unde erau pregătiți din punct de vedere politic.

Dacă nu ai grijă de aceste lucruri, livada dispare. PSD-ul este însă o structură organizată piramidal și care are o resursă extraordinară de vot", a spus Adrian Năstase.