Nastase spune ca PSD a ratat o mutare de efect impotriva lui Iohannis

Fostul premier PSD Adrian Năstase a declarat la Antena 3 că social-democrații ar fi trebuit să înceapă procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis la scurt timp după ce CCR l-a obligat să numească miniștrii interimari, iar șeful statului nu a făcut-o. Chiar dacă procedura de suspendare a lui Iohannis nu ar fi fost dusă la capăt, PSD ar fi scos în evidență în campania prezidențială faptul că șeful statului a încălcat Constituția și acest lucru i-ar fi dăunat lui Klaus Iohannis, a mai zis Năstase.

„Este evident (că este o criză). Este o bătălie acum pentru a se instala un fel de CDR 2, o formulă guvernamentală care nu are elemente de consensualitate, de platformă politică. Situația riscă să devină mai rea decât era până acum. De aceea, îmi este foarte greu să înțeleg de ce practic s-a dus această bătălie de orgolii pentru a fi dărâmat Guvernul Dăncilă. Singurul căruia îi poate beneficia această situație este Klaus Iohannis. El apare acum a fi artizanul jocului. Bătălia s-a transferat în Parlament, unde grupurile PSD sunt numeroase, dacă nu chiar puternice și în funcție de agenda pe care o vor stabili, in functie de trecerea de la defensivă la ofensivă (...) dupa pararea mea putea fi in orice moment pornita o actiune de suspendare a Presedintelui pentru nerespectarea deciziei CCR si chiar daca nu era dusa pana la capat ar fi avut loc, prin avizul CCR, o reconfiramre a pozitiei lui Iohannis in afar Constitutiei, ceea ce nu i-ar fi facut bine in campania prezidentiala”, a spus Adrian Năstase, la Antena 3.

Citește și: Rareș Bogdan taie în carne vie în PNL: Mai bine să pice guvernul Orban decât să ne aruncăm în aer electoratul! .