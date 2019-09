Nasterea Maicii Domnului, sarbatorita intr-un mod deosebit la Biserica Sf. Mc. Iulian din Tars din Campusul Tudor Vladimirescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este prima sarbatoare din noul an bisericesc. Bucuria acestei mari sarbatori a fost traita cu o mare intensitate de catre credinciosii parohiei bisericii Sf. Tars din campusul Tudor Vladimirescu, care s-au implicat in Campania organizata de preotul paroh si intitulata “Un Ghiozdan cu rechizite la inceput de an scolar”. Astfel mai multi copii din mediul rural, din satele Minzatesti si Coada Stancii au primit ghiozdane cu rechizite si o icoana cu Sf. Mc. Iulian din Tars -patronul spiritual al parohiei. Parintele Paroh Florin Chirila s-a rugat impreuna cu cei prezenti pentru binecuvantarea noului an scolar citind la finalul Sfintei Liturghii rugaciunile de binecuvantare a noului an sc ...