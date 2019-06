Nasul trenului Bucuresti-Targoviste, uitat pe peronul din Gara de Nord 

Nas uitat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Controlorul unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti - Targoviste a fost uitat, vineri dimineata, pe peronul Garii de Nord din Bucuresti. Trenul de vineri dimineata care circula pe ruta Bucuresti - Targoviste, la ora 9:30, a fost foarte aproape sa plece pe traseu fara controlor, asta dupa ce mecanicul de locomotiva nu ar fi observat ca ”nasul” nu s-a urcat in vagon. Momentul a fost surprins de un calator. In imagini se observa cum seful de tren se afla pe peron, iar cand vede ca garnitura incepe sa se miste fluiera pentru a-i atrage atentia mecanicului. In cele din urma, mecanicul trenului Sageata Albastra l-a observat pe controlor si a oprit pentru ca acesta sa se poata urca. ...