Natalia Intotero: E nevoie urgenta de un congres al PSD

Natalia Intotero google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a declarat astazi ca in opinia sa, Partidul Social Democrat ar trebui sa organizeze cat mai rapid un congres pentru alegerea unei noi conduceri, precizand ca premierul Viorica Dancila ar fi un bun presedinte al PSD. Marian Oprisan, despre premierul Viorica Dancila: Un lider care are ceva de spus "Eu cred ca intr-un termen cat mai rapid ar trebui sa se faca acest congres si, bineinteles, sa intram in normalitate. Bineinteles, congres pentru alegerea unei noi conduceri si, in acelasi timp, ne gandim la persoana care poate sa candideze pentru functia de presedinte", a afirmat Natalia Intotero, inainte de sedinta Comitetului Ex ...