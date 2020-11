Natalia INTOTERO: Sunt și am fost mereu alaturi de victimele violenței!

Anual, pe 25 noiembrie, întreaga lume se unește în condamnarea diverselor forme de violență îndreptate asupra femeilor.

Sunt și am fost mereu alături de victimele violenței, indiferent de natura sa. Din Parlamentul României, în 2016, am votat pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului. În 2018, alături de colegii din Parlament, am inițiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Nu ne oprim aici! Violența îndreptată asupra femeilor și violența domestică în general trebuie să fie eliminate cu totul din societatea noastră. Însă, pentru ca aceste gesturi intolerabile să treacă în amintire, trebuie să contribuim cu toții. (sursa: pagina de facebook)