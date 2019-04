Natalia Intotero: Un cetatean informat este un cetatean castigat

Guvernul susţine printr-o serie de programe întoarcerea acasă a românilor care doresc acest lucru, a declarat ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, marţi, la Palatul Victoria, la lansarea campaniei naţionale "Informare acasă! Siguranţă în lume!", ediţia 2019, în prezenţa prim-ministrului Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

"Aşa cum s-a prezentat în titlul campaniei noastre (...), considerăm că un cetăţean informat este un cetăţean câştigat", a declarat Natalia Intotero.



Ministrul a precizat că implementarea proiectului a reprezentat o muncă de echipă alături de MAE, MAI, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene. Ea a menţionat şi implicarea misiunilor diplomatice şi a cultelor religioase în sprijinirea şi promovarea campaniei.



Intotero a punctat faptul că unul dintre rezultatele notabile ale proiectului îl reprezintă scăderea traficului de persoane, indicând în acest sens datele oferite de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.



"În egală măsură nu a fost o campanie prin intermediul căreia ne-am propus să-i încurajăm pe cetăţenii români să plece în afara graniţelor. Această campanie a avut dublu rol, am încercat să prezentăm şi vom continua să prezentăm toate proiectele, programele Guvernului României prin intermediul cărora susţinem întoarcerea cetăţenilor români acasă, a celor care-şi doresc. (...) E o mare pierdere plecarea atâtor milioane de români şi există o prioritate a Guvernului României susţinerea acestora care-şi doresc să revină acasă", a mai afirmat ministrul pentru Românii de Pretutindeni.



Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a subliniat importanţa campaniei şi a adăugat că românii de pretutindeni aşteaptă să fie respectaţi şi să fie trataţi cu atenţie.



"Cred că aşteaptă să-i respectăm şi să-i tratăm cu toată atenţia noastră şi să-i înţelegem că, cei mai mulţi, poate au plecat pentru un moment de confort în plus faţă de ceea aveau în ţară. România, însă, s-a schimbat foarte mult în ultimii ani (...) de aceea cred că şi noi, prin întâlnirile pe care le avem cu comunităţile de români din afara graniţelor ţării, trebuie să le spunem acest lucru şi să le spunem că-i aşteptăm cu drag, dacă hotărăsc acest lucru, să se întoarcă acasă", a declarat Andronescu.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a punctat în alocuţiunea sa rolul educaţiei de tip juridic în cadrul campaniei, subliniind că proiectul este unul "tânăr", fiind la a III-a ediţie, dar în acelaşi timp "unul extrem de important, de actual şi de necesar".

"Proiectul în sine, după părerea mea, este un proiect care se poate realiza pe deplin numai în complementaritatea contribuţiilor noastre. Pentru că Ministerul Educaţiei contribuie cu partea de formare profesională, pentru că Ministerul Justiţiei contribuie, până la urmă, cu informarea şi garantarea valorificării respectivelor drepturi. Fiecare minister, fiecare componentă a Guvernului are specificul său, are şi poate să aibă contribuţie la realizarea valorificării drepturilor şi libertăţilor fundamentale a cetăţeanului român că este acasă, că este în străinătate. (...) Contribuţia Ministerului Justiţiei din această perspectivă, (...) avem un program de educaţie juridică în şcoli, un program realizat împreună cu Ministerul Educaţiei, evident, cu CSM, cu Ministerul Public. Această educaţie juridică se realizează, cum e şi necesar, într-o fază, o perioadă de formare a personalităţii, în licee. Poate că proiectul în sine nu ar fi rău dacă am putea să-l extindem, strict pe juridic, la nivel naţional, pentru că de minime cunoştinţe, informaţii juridice, avem cu toţii nevoie (...), a declarat Tudorel Toader.



Varlaam Ploieşteanul, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, a menţionat în cuvântul său importanţa campaniei, dar şi rolul pe care BOR şi-a propus să-l joace în acest proiect.



"Evenimentul de astăzi este extrem de important şi, cum am spus deja, el implică în mare măsură şi biserica. Cele 1.303 parohii româneşti din afara graniţelor ţării şi cei 1.100 de preoţi care le deservesc sunt adeseori în situaţia de a oferi informaţii minimale românilor care au plecat de acasă neinformaţi sau mai puţin informaţi şi ajungând în Occident, peste Ocean, în alte părţi ale lumii, s-au confruntat cu diferite probleme cărora le-au căutat răspuns în primul rând la biserica românească, pentru că, într-adevăr, aceste 1.303 biserici sunt adevărate ambasade spirituale ale diasporei româneşti, dar activitatea acestora nu se rezumă doar la activitatea spirituală, ci are o evidentă aplicaţie socială", a mai declarat PS Varlaam Ploieşteanul.



Conform Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, campania "Informare acasă! Siguranţă în lume!" vizează şi în acest an toate cele 41 de judeţe ale României, alături de municipiul Bucureşti. Grupul ţintă al iniţiativei urmăreşte în prima etapă elevii, studenţii, profesorii şi directorii de şcoli şi în a doua etapă persoanele adulte interesate de acţiuni lucrative pe teritoriul altor state.



Totodată, MRP îşi propune extinderea campaniei în Republica Moldova, pentru a răspunde la nevoile şi solicitările venite din partea românilor de peste Prut.