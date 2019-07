Natalie Imbruglia a anunțat ca este insarcinata cu primul ei copil, pentru care a apelat la un donator de sperma anonim

Cântăreața britanică Natalie Imbruglia, în vârstă de 44 de ani, a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil, pentru care a apelat la un donator de spermă anonim, potrivit MEDIAFAX.

Pentru acest copil, Natalie Imbruglia, care, în prezent, este celibatară, a apelat la un donator de spermă anonim, potrivit unui mesaj publicat de artistă pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram. Copilul se va naște în toamna acestui an.

În același mesaj, Imbruglia a anunțat că a încheiat un contract cu casa de discuri BMG și că, în ultimul an și jumătate, a scris foarte multe cântece.

Natalie Imbruglia a divorțat în 2008, după cinci ani de mariaj, de rockerul Daniel Johns, solistul trupei Silverchair, și a mai avut o relație cu David Schwimmer, star al serialului "Prietenii tăi/ Friends".

Natalie Imbruglia, născută în Australia şi devenită cetăţean britanic, de asemenea actriţă, a devenit cunoscută pe scena muzicală în 1997 cu single-ul "Torn", care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy.

La începutul anilor '90, ea s-a făcut remarcată ca actriţă în serialul australian "Neighbours". La doi ani după ce a părăsit echipa serialului, Natalie a început o carieră în muzică, iar albumul său de debut, "Left of the Middle", a fost lansat în 1997 şi a fost vândut în peste şapte milioane de exemplare. Au urmat materialele discografice "White Lilies Island" (2001), "Counting Down the Days" (2005) şi "Come to Life" (2009), însă acestea nu au putut egala succesul comercial al albumului său de debut.

Cel mai recent album de studio al Nataliei Imbruglia, care a concertat de mai multe ori în România, este "Male", constă în coveruri ale unor piese interpretate în versiunile lor originale de bărbaţi și a fost lansat în 2015.