Nationala de rugby a Noii Zeelande, esec istoric in fata Argentinei, pentru prima data dupa 30 de meciuri

Selectionata Argentinei, condusa de demi-uvertura Nicolas Sanchez, autorul tuturor punctelor echipei sale, a invins cu 25-15 selectionata "All Blacks" pentru prima oara in istorie, sambata la Sydney, in etapa a treia a Rugby Championship, un campionat al nationalelor din Emisfera de Sud si organizat anul acesta exclusiv in Australia din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.