Nava atacata de pirati in Golful Guineei: un marinar roman a fost rapit. Celula de criza la Bucuresti

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza luni, 30 noiembrie, ca ministrul Bogdan Aurescu a convocat, in regim de urgenta, celula de criza interinstitutionala cu privire la incidentul produs la data de 29 noiembrie a.c. in zona portului Lome, Republica Togo, in care a fost implicata nava Agisilaos si care s-ar fi soldat cu rapirea mai multor navigatori, printre care si un cetatean roman.