Nava cu 15.000 de oi, rasturnata in Portul Midia. Un marinar spitalizat pentru hipotermie

Alertă în portul Midia-Năvodari unde un vas încărcat cu ovine se scufundă din cauza numărului prea mare de animale aflate la bord. Comandantul a cerut abandonul vasului, însă autoritățile portuare au cerut comandantului să ducă nava pe lateral și să o pună uscat. Reprezentanți ai Autorității Navale Romane, Căpităniei, poliției transporturi se îndreaptă spre locul