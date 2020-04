Nava Palmali Confidence, sub pavilion Malta, retinuta in Portul Constanta

Tribunalul Constanța a decis ieri reţinerea – în Portul Constanţa – a navei maritime Palmali Confidence, sub pavilion Malta. Nava aparține Palmali Voyager Five Shipping CO. Ltd.Decizia Tribunalului Constanța este valabilă până la soluţionarea în fond a unei alte cauze înregistrate pe rolul Tribunalului Constanţa.Hotărârea privind reținerea navei este executorie, însă poate fi atacată cu apel.