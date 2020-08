Navalnii a fost spionat de serviciile rusești, pas cu pas, in Siberia

Un ziar rus a susținut că a existat o supraveghere guvernamentală amplă a criticului de la Kremlin, Alexei Navalny, în timpul unei călătorii în Siberia, înainte ca acesta să se prăbușească de o suspectă otrăvire joi, scrie The Guardian. Secretarul de presă al lui Navalny, Kira Yarmysh, s-a plâns că acesta a fost urmărit în […] The post Navalnîi a fost spionat de serviciile rusești, pas cu pas, în Siberia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.