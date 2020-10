Navalnii face noi acuzații: fostul cancelar Gerhard Schroeder protejeaza criminali si ia bani de la Putin

Opozantul rus Aleksei Navalnîi l-a acuzat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder că protejează criminali şi că ia bani de la preşedintele rus Vladimir Putin, relatează DPA, preluată de Agerpres. “Gerhard Schroeder este plătit de Putin”, a spus Navalnîi într-un interviu apărut miercuri în cotidianul german Bild. “Iar dacă acum încearcă de asemenea să nege […] The post Navalnîi face noi acuzații: fostul cancelar Gerhard Schroeder protejează criminali şi ia bani de la Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.