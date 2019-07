Nave militare trimise in Golful Persic de catre Marea Britanie. Dupa capturarea petrolierului de catre Iran, vor escorta vasele sub pavilion britanic

Nave militare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie a anuntat, joi, trimiterea de nave militare in zona Golfului Persic, pentru escortarea tuturor vaselor sub pavilion britanic, in contextul tensiunilor cu Iranul, care a capturat un petrolier britanic ca reactie la o masura similara adoptata de Londra. "Fortele navale regale britanice au primit ordinul de a escorta navele sub pavilion britanic care tranziteaza Stramtoarea Hormuz (...)", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra citat de cotidianul The Guardian. "Libertatea de navigatie este cruciala pentru sistemul comercial global si pentru economia mondiala si vom face tot ceea ce trebuie pentru a o apara", a precizat oficialul guvernamental britanic. ...