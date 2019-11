'Ne doare fix in cot' - Prima reacție din PSD, dupa ce Rareș Bogdan a anunțat ca depune plangere penala impotriva Liei Olguța Vasilescu

Codrin Ștefănescu, secretarul adjunct al PSD, a reacționat după ce europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că depune plângere penală împotriva Liei Olguța Vasilescu.

„Domnu’ Rares, prim vicepresedinte la penele, a anuntat ca vor depune o plangere impotriva Olgutei. Ca e rea si-l face pe seful suprem dictator. Ca-l face fricos in fiecare zi si asta doare. Ca ea e in suflet peremista, nu securista ca el. Si ca multi altii din partidul lui. Il anunt pe aceasta cale ca ne doare fix in cot de plangerea lor. In cot, da!”, a preizat Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.